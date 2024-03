No dia 18 de março, chega ao STAR Channel a nova série "Tracker", protagonizada pelo ator Justin Hartley, conhecido pelo seu papel de Kevin Pearson em "This Is Us".

Do elenco fazem também parte Robin Weigert (“Deadwoo”), Abby McEnany (“Work in Progress”), Eric Graise (“Step Up: High Water”), Fiona Reed (“Fire Country”) e a participação especial de Wendy Crewson (“Saving Hope).

Segundo o canal, "Tracker" acompanha a história de Colter Shaw (Justin Hartley), um 'lobo solitário' sobrevivente, que percorre o país na sua caravana como caçador de recompensas. "Colter usa as suas capacidades de rastreio para ajudar os cidadãos e a polícia a resolver todo o tipo de mistérios e crimes e, até, a localizar pessoas desaparecidas, ao mesmo tempo que lida com a sua própria família desestruturada e uma infância marcada pelo trauma", resume o STAR Channel.

Nos Estados Unidos, os primeiros episódios conquistaram os espectadores, sendo "Tracker" a série mais vista nas noites de domingo, ao lado de "American Idol".

A série criada por Ben H. Winters é baseada na coleção de livros best-seller “The Never Game”, de Jeffery Deaver.

ESTREIA: Segunda-feira, dia 18 de março, às 22h15

Emissão: Segundas-feiras, às 22h15