"Moving" está a ser para o Disney+ o mesmo que "Squid Game" foi para a Netflix: um fenómeno de audiências.

Com sete episódios lançados a 9 de agosto e depois dois novos todas as quartas-feiras, o novo 'k-drama' de super-heróis e espionagem adaptado do 'webtoon' com o mesmo título do artista Kang Full tornou-se a série coreana original mais vista de sempre a nível global no Disney+ após apenas os primeiros sete dias de exibição, anunciou a plataforma.

Embora sem divulgar informações precisas sobre as audiências, o Disney+ adianta que "Moving" é a série original mais vista de sempre em qualquer língua na região Ásia-Pacífico baseado nas horas visualizadas, o que significa que ultrapassou as produções "Star Wars" e da Marvel que são o maior destaque na programação: além da Coreia, o sucesso passa pelo Japão, Hong Kong, Taiwan e o sudeste asiático.

Comparada à norte-americana "Heroes" (2006-2010) e protagonizada por Ryu Seung-ryong, Han Hyo-joo e Zo In-sung, rostos bem conhecidos de outras produções coreanas, a série acompanha três adolescentes que descobrem que herdaram poderes físicos invulgares dos seus pais, antigos agentes secretos forçados a regressar ao ativo para os proteger de sinistras organizações governamentais que os querem explorar para os seus próprios interesses.

"A resposta global dos consumidores aos primeiros 11 episódios de 'Moving' superou as nossas expectativas. Dos EUA a toda a Ásia-Pacífico, está a tornar-se rapidamente um grande sucesso com o seu enredo cativante, elenco de talento mundial e incríveis efeitos de pós-produção – todos juntos para apresentar uma narrativa excepcional”, destacou no comunicado oficial Carol Choi, vice-presidente executiva de estratégia de conteúdo original da Disney na Ásia-Pacífico.

"Moving" faz parte de uma estratégia do Disney+ anunciada publicamente em final do ano passado de expandir o seu conteúdo original coreano.

Com 20 episódios, os três últimos serão exibidos a 20 de setembro como o grande final.