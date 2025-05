"Matices", um thriller psicológico de oito episódios, conta com Maxi Iglesias ("Punto Nemo"), Enrique Arce ("La Casa de Papel"), Hovik Keuchkerian ("Reina Roja"), Juana Acosta ("La Templanza") e Fariba Sheikhan ("La Unidad") nos principais papéis.

"Matices" conta a história de um conceituado e carismático psiquiatra que reúne seis dos seus pacientes numa adega isolada para concluir os respetivos tratamentos com o seu método revolucionário – uma abordagem clínica com uma taxa de sucesso excecional entre os casos mais complexos e difíceis de tratar.

"Após uma insólita prova de vinhos, dá-se uma reviravolta inesperada com um desfecho fatal. Com a chegada de uma perspicaz inspetora da polícia encarregada do caso, a verdade sobre o médico e os traumas dos seus pacientes começa a ser revelada", resume o serviço de streaming.