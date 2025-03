"O Casal Perfeito", protagonizada por Nicole Kidman, Liev Schreiber e Dakota Fanning, vai ter uma segunda temporada na Netflix. De acordo com a Variety, o serviço de streaming decidiu transformar a série numa antologia.

Segundo a revista, os novos episódios serão baseados no romance de "Swan Song", de Elin Hilderbrand, autora do livro que inspirou a história da primeira parte da série. Joanna Calo, que já trabalhou em séries de sucesso da Netflix como "Beef" ou "BoJack Horseman", será responsável pelo argumento, produção executiva e realização da nova temporada.

De acordo com a sinopse, tal como "O Casal Perfeito", "Swan Song" decorre em Nantucket. A história centra-se na misteriosa família Richardson.

"Os Richardson dão festas extravagantes, namoriscam com vários locais, exibem a sua riqueza com não um, mas dois iates, e criam esperanças impossíveis em todos os que conhecem. Quando a sua casa arde por completo e o seu funcionário mais essencial desaparece, toda a ilha fica em alvoroço", pode ler-se no resumo do livro.

A Variety adianta que, apesar da nova temporada ainda não ter recebido luz verde oficialmente, vai contar com Nicole Kidman com produtora executiva, através da Blossom Films, juntamente com Per Saari. Gail Berman, Shawn Levy, Susanne Bier e Hend Baghdady.