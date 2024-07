Nicole Kidman soma e segue na carreira.

Enquanto não avança uma alegada terceira temporada de "Big Little Lies" , a atriz australiana continua a ser uma das mais requisitadas em Hollywood, mantendo um ritmo imparável.

Após a série "Special Ops: Lioness", a minissérie "Expats" e o filme "Um Assunto de Família", trabalhando com todas as plataformas, a produção que se segue é outra minissérie e para a Netflix, que revelou o trailer de "O Casal Perfeito".

A atriz e Liev Schreiber vão confirmar que, afinal, "as vidas perfeitas têm muitos segredos", ao lado de um elenco onde se destacam Billy Howle, Jack Reynor e Isabelle Adjani, entre outros.

Com estreia marcada para 5 de setembro, a história baseada num best-seller de Elin Hilderbrand mostra um casamento onde os convidados se tornam suspeitos quando um corpo é descoberto na praia.

"Amelia Sacks está prestes a casar com um membro de uma das famílias mais abastadas de Nantucket. A sua exigente futura sogra, a célebre romancista Greer Garrison Winbury, não olhou a despesas para organizar o que promete ser o casamento da temporada... até que um cadáver dá à costa. À medida que segredos vêm à tona, desenrola-se uma investigação que parece ter saltado das páginas dos romances de Greer e, de repente, todos são suspeitos", resume a plataforma.

Todos os seis episódios foram dirigidos por Susanne Bier, a aclamada cineasta dinamarquesa de vários filmes, incluindo o vencedor do Óscar de Melhor Filme Internacional "Num Mundo Melhor" (2010), e das minisséries "O Gerente da Noite" (2016) e "The Undoing" (2020), esta última também com Kidman.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.