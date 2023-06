Após o célebre e muito criticado critério de contabilizar apenas dois minutos para determinar as audiências dos filmes e séries que vigorou até novembro de 2021, a Netflix voltou a mudar a forma de medição das suas audiências.

Desde novembro de 2021, a plataforma ordenava aos seus filmes e séries pelo total de horas visualizadas, uma informação que continua a estar disponível mas o critério passa a ser o das "visualizações": o total de horas passa a ser dividido pela respetiva duração da produção.

Por um lado, esta nova forma de medição faz com que filmes ou séries com menor duração deixem de ser prejudicados nos respetivos TOP 10 das audiências e permite uma melhor perceção do sucesso por parte da indústria, imprensa e espectadores. Por outro, ajuda a comparar e perceber melhor os diferentes impactos de séries e filmes.

Outra mudança significativa de critério: a medição das audiências expande dos primeiros 28 dias para 91 para os TOP 10 dos maiores sucessos de sempre de filmes e séries originais em inglês ou internacionais. Ou seja, das primeiras quatro semanas para 13.

Esta alteração permite contabilizar melhor o impacto da popularidade de longo prazo e beneficia principalmente as séries.

Por exemplo, as audiências divulgadas esta terça-feira pelo top10.netflix.com já com os novos critérios mostram que "Wednesday" passa a liderar o TOP 10 das séries originais em inglês mais vistas de sempre da Netlix, ultrapassando a quarta temporada de "Stranger Things": a primeira passa a ter 251,1 milhões de visualizações nas primeiras 13 semanas (1,72 mil milhões de horas divididas pela duração de seis horas e 49 minutos da série), à frente das 140,7 milhões de visualizações da mais recente temporada de "Stranger Things".

Embora os novos critérios das visualizações e dos primeiros 91 dias não tenham alterado significativamente os filmes e séries que fazem parte dos respetivos TOP10, as minisséries "Gambito de Dama" e "The Watcher" entraram no TOP 10 das séries originais em inglês, desalojando a quinta temporada de "Lucifer" e a minissérie "Inventing Anna" da antiga lista dos 28 dias.

No TOP 10 dos filmes originais em inglês, "Aviso Vermelho", com Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, continua a ser o número 1, mas passando das 364.02 milhões de horas nos primeiros 28 dias para 230,9 milhões de visualizações nos primeiros 91 dias, seguido por "Não Olhem Para Cima", com 171,4 milhões.

"Troll" (103 milhões de visualizações) e "A Plataforma" (82,8 milhões") são os títulos que se destacam no TOP 10 dos filmes originais que não são em inglês.

O que os novos critérios de medição das audiências não alteram é o impacto de "Squid Game": no antigo sistema, a primeira temporada da série sul-coreana já se destacava com 1,65 mil milhões de horas visualizadas nos primeiros 28 dias, mas passa agora a ter oficialmente 265,2 milhões de visualizações nos 91 dias.

Além de continuar a ser o título mais popular da Netflix, sejam em filmes ou séries, em inglês ou noutros idiomas, o valor permite a "Squid Game" liderar destacado o TOP 10 das séries originais não em inglês da Netflix, pois em segundo lugar, com uns distantes 106 milhões de visualizações, fica a quarta temporada de "A Casa de Papel".