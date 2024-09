"Ninguém Quer Isto" chegou na passada quinta-feira, dia 26 de setembro, à Netflix. No fim de semana de estreia, a série protagonizada por Kristen Bell e Adam Brody ("Fleishman em Apuros" ou "Shazam! Fúria dos Deuses") conquistou a liderança do top diário do serviço de streaming em Portugal.

A primeira temporada da comédia ultrapassou "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", que continua a liderar o top mundial do serviço de streaming. Em Portugal, a série de Ryan Murphy e Ian Brennan ocupa a segunda posição, seguida por "Eu, Georgia" (3.º lugar), "O Casamento Perfeito" (4.º lugar),.º lugar), e "Emily in Paris" (5.º lugar).

"Ninguém Quer Isto" acompanha a relação entre Joanne (Kristen Bell), uma agnóstica sem papas na língua, e Noah (Adam Brody), um rabi pouco ortodoxo. "Uma apresentadora de podcast agnóstica e um rabino pouco convencional a recuperar do fim de uma relação vão a uma festa. Quando saem juntos, um par improvável, Joanne e Noah percebem que há algo entre eles", resume a Netflix.

"O problema é o que poderá haver entre eles, dado as diferentes perspetivas de vida, todos os obstáculos modernos ao amor e as respetivas famílias, ora bem intencionadas ora sabotadoras, que incluem a irmã Morgan (Justin Lupe) e o irmão Sasha (Timothy Simons)", pode ler-se na sinopse da série.

Veja o trailer: