Depois de "Serviço de Urgência" ("E.R."), Noah Wyle está de volta aos hospitais em "The Pitt", que se estreou no passado dia 10 de janeiro na Max. Com produção de John Wells, também responsável pela série que marcou os anos 1990, o novo drama médico é uma das grandes apostas de janeiro do serviço de streaming e os elogios têm-se multiplicado.

Os dois primeiros episódios já podem ser vistos na plataforma e os restantes estreiam-se semanalmente, às sextas-feiras. Cada episódio segue uma hora do turno de 15 horas do Dr. Robby (Noah Wyle) como assistente-chefe da sala de emergência do Pittsburgh Trauma Medical Hospital.

"'The Pitt' oferece uma visão realista dos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na América de hoje, vistos através dos olhos dos heróis da linha da frente que trabalham num hospital moderno em Pittsburgh, Pensilvânia", adianta a Max em comunicado.

The Pitt

No arranque da temporada - na primeira hora do turno -, é apresentada a equipa do Centro Médico de Traumatologia de Pittsburgh: ​​Dana (Katherine LaNasa), Collins (Tracy Ifeachor), Langdon (Patrick Ball); Mohan (Supriya Ganesh) e McKay (Fiona Dourif). Ao seu lado, têm os estudantes Whitaker (Gerran Howell), King (Taylor Dearden), Santos (Isa Briones) e Javadi (Shabana Azeez).

A chefiar o hospital está Gloria (Michael Hyatt), que, em quase todos os episódios, alerta para as falhas do sistema e relembra ao Dr. Robby que o seu futuro está sempre em risco.

"The Pitt" tem recebido elogios da crítica e dos espectadores. Para o The Hollywood Reporter, a série "constrói as suas grandes histórias com destreza, culminando numa tempestade perfeita de momentos emotivos". "'The Pitt' definitivamente não é 'Serviço de Urgência', mas, por vezes, consegue fazer coisas próximas do estilo de 'Serviço de Urgência', de uma forma que os fãs do género irão apreciar", destacou a publicação.

"É uma representação poderosa e necessária dos heróis silenciosos da nossa sociedade", sublinhou o New York Times.