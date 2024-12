A Max lançou o trailer oficial e anunciou a data de estreia de "The Pitt", uma nova série de drama que se passa no mundo das urgências hospitalares.

Os dois primeiros episódios serão lançados a 10 de janeiro no serviço e os restantes 13 chegam ao ritmo de um por semana às sextas-feiras até 11 de abril.

O grande cartão de apresentação é o regresso de Noah Wyle como médico e ao mesmo ambiente caótico, agora como o Dr. Michael “Robby” Robinavitch, cerca de 30 anos depois de ser o Dr. John Carter em "ER – Serviço de Urgência" (1994-2009), a série que o lançou para a fama.

"'The Pitt' oferece uma visão realista dos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na América de hoje, vistos através dos olhos dos heróis da linha da frente que trabalham num hospital moderno em Pittsburgh, Pensilvânia. Cada episódio segue uma hora do turno de 15 horas do Dr. Robby (Noah Wyle) como assistente-chefe da sala de emergência do Pittsburgh Trauma Medical Hospital", descreve a sinopse oficial.

Ainda com Tracey Ifeachor, Patrick Marron Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez e Katherine LaNasa, a produção junta a Warner Bros. Television e a John Wells Productions: John Wells esteve envolvido precisamente em "ER" e também em séries relevantes como "Third Watch", "Os Homens do Presidente", "Southland", "Shameless" e "Animal Kingdom".

Outro veterano de "ER", R. Scott Gemmill, escreveu o primeiro episódio e é o 'showrunner' e um dos produtores executivos.

VEJA O TRAILER.