O turno do Dr. Robby (Noah Wyle) vai continuar. Na semana passada, a Max renovou a série "The Pitt" para uma segunda temporada. O drama médico estreou-se em janeiro e o episódio final da primeira parte chega a 11 de abril ao serviço de streaming.

"A nossa colaboração com John Wells, R. Scott Gemmill, Noah Wyle e a Warner Bros. Television tem sido uma experiência muito gratificante, e estamos entusiasmados por continuar este caminho com mais uma temporada", frisou Sarah Aubrey, responsável pelos conteúdos originais da Max.

Depois de "Serviço de Urgência" ("E.R."),"The Pitt" marca o regresso de Noah Wyle aos dramas médicos. Com produção de John Wells, também responsável pela série que marcou os anos 1990, o novo drama médico é uma das grandes apostas de janeiro do serviço de streaming e os elogios têm-se multiplicado.

Cada episódio segue uma hora do turno de 15 horas do Dr. Robby (Noah Wyle) como assistente-chefe da sala de emergência do Pittsburgh Trauma Medical Hospital.

"'The Pitt' oferece uma visão realista dos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na América de hoje, vistos através dos olhos dos heróis da linha da frente que trabalham num hospital moderno em Pittsburgh, Pensilvânia", adianta a Max em comunicado.