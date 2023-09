A Prime Video estreia na sexta-feira, dia 15 de setembro, as três primeiras temporadas da série portuguesa "O Clube". Já a quarta temporada vai chegar em breve à plataforma de streaming.

"As três temporadas de 'O Clube' acompanham as noites de Lisboa, onde a sensualidade e o sexo se misturam com a política, os seguranças, os negócios e o glamour, e acompamha a história de três personagens: o segurança, o proprietário e uma jovem", adianta o serviço de streaming.

A série da OPTO/SIC é protagonizada por Luana Piovani, Vera Kolodzig, Margarida Vila-Nova, Sara Matos, Filipa Areosa, José Raposo, Vasco Lello e Matilde Reymão.