A partir de 1 de agosto, a primeira temporada de “Os Eleitos”, uma série original da OPTO, a plataforma de streaming da SIC, vai estar também disponível na Amazon Prime Video.

A série é apresentada como "um épico drama desportivo que mergulha os espectadores no mundo fascinante e competitivo dos bastidores do desporto".

"Na Academia de Alto Rendimento do Monsanto despontam as mais jovens promessas do desporto. Um centro de alto rendimento considerado uma autêntica fábrica de campeões, onde um grupo de jovens atletas partilha o mesmo objetivo: tornarem-se os melhores do mundo na sua modalidade. Mas em tudo o resto são diferentes, incluindo nos sacrifícios que estão obrigados a fazer para realizarem o sonho de uma medalha de ouro", resume a SIC.

Joana Cravo, João Maneira, João Bettencourt e Paula Magalhães são os protagonistas da série. O elenco conta ainda com Paula Lobo Antunes, Luís Esparteiro, Custódia Gallego, Bruna Quintas, Ivo Lucas, Sandra Barata Belo ou Pedro Granger.

A primeira temporada é composta por 26 episódios e foi lançada em dezembro de 2023 na OPTO.