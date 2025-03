"O Recruta", série da Netflix protagonizada por Noah Centineo, vai chegar ao fim. Segundo a TVLine, a segunda temporada, que se estreou em janeiro, é a última.

A notícia foi avançada em primeira mão pelo ator Colton Dunn. "'O Recruta' foi cancelada (...) Vou partilhar algumas fotos e memórias divertidas no Instagram, mas queria que ouvissem isto diretamente de mim. Obrigado a quem viu. Estou disponível agora. Contratem-me para a vossa série de TV", escreveu.

A segunda temporada de "O Recruta" chegou a 30 de janeiro à Netflix. A série segue Owen Hendricks (Noah Centineo), que começou a trabalhar há pouco tempo para a CIA como advogado. Na primeira temporada, o novato depressa se vê envolvido, inadvertidamente, em voláteis e perigosos jogos de espionagem internacional.

Na segunda temporada da série, o advogado da CIA, Owen Hendricks vê-se envolvido numa situação perigosa de espionagem na Coreia do Sul, sem imaginar que a verdadeira ameaça poderá vir de dentro da Agência.

Criada por Alexi Hawley, a série conta com Young-Ah Kim, Felix Solis, James Purefoy, Do Hyun Shin, Sanghee Lee, Omar Maskati, Brooke Smith, Devika Bhise, Alana Hawley Purvis, Daniel Quincy Annoh, Jesse Collin e Nathan Fillion no elenco principal.

Veja o trailer: