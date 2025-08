Nos dias de calor, "O Verão em que me Apaixonei" continua a conquistar os fãs. De acordo com os dados revelados pela Amazon Prime Video, os primeiros episódios da terceira temporada da série registaram 25 milhões de espectadores em todo o mundo.

A última parte da série ultrapassou os resultados da segunda temporada em 40% na semana de estreia. "As audiências da série triplicaram entre a primeira e a terceira temporada durante o mesmo período", acrescenta o serviço de streaming em comunicado.

Com a estreia da terceira e última temporada, "O Verão em que me Apaixonei" tornou-se na série de televisão mais vista por mulheres com idades entre os 18 e os 34 anos e na quinta temporada com maior audiência de sempre, apenas atrás de "Reacher" (temporada 2 e 3), "Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" (temporada 2) e da quarta temporada de "The Boys".

Desde a estreia, a terceira temporada da série conquistou o primeiro lugar do top da Prime Video em mais de 120 países, com destaque para o Reino Unido, Alemanha e Brasil.

"Ver como 'O Verão em que me Apaixonei' impactou milhões de pessoas, como a história provocou tantas conversas entre fãs, trouxe os livros de volta às listas de best-sellers e inspirou tantas reações dos espetadores nas redes sociais - é tudo o que eu poderia esperar e muito mais. Como criadora e co-showrunner, estou incrivelmente orgulhosa do que fizemos. Estou grata por termos conseguido fazer as três temporadas, uma para cada livro e pelo facto de o público ter abraçado com tanta paixão a história que eu queria contar", celebra Jenny Han, autora da trilogia.

Veja a entrevista do SAPO Mag com os protagonistas:

"O Verão em que me Apaixonei" é um drama multigeracional que gira em torno de um triângulo amoroso entre uma jovem e dois irmãos, a relação em mudança entre mães e filhos e o poder de uma forte amizade feminina. "É uma história de amadurecimento sobre o primeiro amor, o primeiro desgosto e a magia de um verão perfeito", frisa o serviço de streaming.

A terceira temporada acompanha o final do terceiro ano de faculdade e Belly, que está ansiosa por mais um verão em Cousins junto da sua alma gémea, Jeremiah. "O seu futuro parece estar traçado, até que alguns acontecimentos emocionantes trazem o seu primeiro amor, Conrad, de volta. Agora, quase a chegar à vida adulta, Belly encontra-se num dilema e tem de decidir que irmão tem o seu coração. O verão nunca mais vai ser o mesmo...", resume a Prime Video.

A nova temporada foi realizada pelas showrunners Jenny Han e Sarah Kucserka. A série é uma coprodução da Amazon Studios e da wiip.