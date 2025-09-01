Ally Brooke, Normani, Dinah Jane e Lauren Jauregui, das Fifth Harmony, surpreenderam os fãs este domingo, dia 31 de agosto. O trio subiu ao palco durante o concerto dos Jonas Brothers, no Texas, nos Estados Unidos.

Esta foi a primeira atuação do grupo feminino desde o início do seu ‘hiato indefinido’ em 2018.

No concerto dos Jonas Brothers, o quarteto — sem Camila Cabello, que saiu do grupo em 2016 — interpretou "Worth It" e "Work From Home", dois dos seus maiores sucessos. "Foi incrível estar de volta", celebraram as Fifth Harmony nas redes sociais.

A girlband formada no programa norte-americano "X Factor" atuou apenas uma vez em Portugal, em 2016, no Campo Pequeno, em Lisboa.