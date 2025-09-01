Sergio Ramos, antigo futebolista espanhol e estrela do Real Madrid, trocou os relvados pelos estúdios. Este domingo, 31 de agosto, o ex-atleta surpreendeu ao lançar a canção "Cibeles", uma homenagem a Madrid.
O single marca a estreia de Sergio Ramos como artista a solo, depois de várias colaborações com músicos como Niña Pastori ou Canelita. O tema já se encontra disponível no YouTube e nas principais plataformas digitais, e conta com um videoclipe - ver aqui.
Na canção, Sergio Ramos recorda a sua passagem pelo Real Madrid e lança várias indiretas sobre a sua saída do clube. "Coloquei-te a coroa, tu deste-me asas, não sabia que eram apenas para me afastares (...) Um jogo dura 90, e eu dei-te mais 93 do que devia", canta o antigo futebolista, numa referência ao golo marcado ao minuto 93 que levou a final da Liga dos Campeões 2013-2014 para prolongamento, terminando com a vitória dos merengues.
Nas redes sociais, o tema "Cibeles" tornou-se viral. No YouTube, nas primeiras 15 horas após o lançamento, o vídeo já contava com mais de meio milhão de visualizações.
