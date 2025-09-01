O badalado filme de terror "Hora do Desaparecimento" voltou ao topo das bilheteiras norte-americanas na sua quarta semana de estreia, arrecadando 12,4 milhões de dólares (10,57 milhões de euros) num fim de semana do feriado com pouca afluência de espectadores do "Labor Day" (Dia do Trabalhador), segundo estimativas da indústria no domingo.

O filme do estúdio Warner Bros., protagonizado por Julia Garner e Josh Brolin, conta a história do misterioso desaparecimento de um grupo de crianças da mesma turma.

"Hora do Desaparecimento", que cedera o primeiro lugar ao sucesso de animação da Netflix "Guerreiras do K-Pop" na semana passada, arrecadou até agora 134,6 milhões de dólares nos EUA e no Canadá, de acordo com a Exhibitor Relations.

O total mundial é de 234,6 milhões de dólares (quase 200 milhões de euros), um sucesso quando comparado com o investimento de 38 milhões de orçamento (32,39 milhões de euros), sem incluir o marketing.

"Hora do Desaparecimento"

Em segundo lugar ficou o relançamento comemorativo dos 50 anos do assustador 'thriller' "Tubarão", de Steven Spielberg, arrecadando 9,8 milhões de dólares (8,35 milhões de euros) entre sexta-feira e segunda-feira.

"Fazer este tipo de receita, 50 anos depois do lançamento original, é impressionante", disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

"Apanhado a Roubar", um filme policial protagonizado por Austin Butler e Zoe Kravitz, estreou em terceiro lugar, arrecadando uns mornos 9,5 milhões de dólares (8,1 milhões de euros).

"Um Dia Ainda Mais Doido", da Disney, com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, a aguardada sequela do filme de 2003 sobre uma troca de corpos e identidades, ficou em quarto lugar, arrecadando mais 8,3 milhões de dólares (7 milhões de euros). O total mundial está nos 132,64 milhões de dólares (113 milhões de euros).

E em quinto lugar ficou "Um Casal (Im)perfeito", uma nova versão da comédia negra de 1989 "A Guerra das Rosas", protagonizada por Michael Douglas e Kathleen Turner, arrecadando 8 milhões de dólares (6,82 milhões de euros).

Desta vez, Benedict Cumberbatch e Olivia Colman interpretam o casal cujo casamento se transforma em ressentimento.