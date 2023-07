A Amazon Prime Video confirmou recentemente que a série "Operação Maré Negra" vai ter uma terceira e última temporada.

Protagonizada por Jorge López, a série vai contar com caras novas no elenco, destacando-se Mina El Hammani, atriz que fez parte do elenco de "Elite", da Netflix. Dani Pérez Prada ("El Pueblo") e Felipe Pirazán ("Tratamos demasiado bien a las mujeres") também participam novos episódios.

A terceira temporada vai contar ainda com o regresso de Lúcia Moniz, que volta a vestir a pele da inspetora Carmo.

Uma produção conjunta da Ficción Producciones (Espanha), Ukbar Filmes (Portugal) e RTP, a série foi "a primeira coprodução luso-espanhola" da plataforma e uma grande aposta para Portugal, Espanha e Brasil.

Inspirada pela história verídica do primeiro submarino com drogas a ser intercetado na Europa, um submergível artesanal que atravessou em 2019 o Atlântico com três toneladas de cocaína - avaliadas em 90 milhões de euros - e três pessoas a bordo, a primeira temporada, com quatro episódios lançados em fevereiro de 2022, incluía no elenco Nuno Lopes, Lúcia Moniz, Luís Esparteiro, Bruno Galiasso, Nerea Barros e Miquel Insua, entre outros.

A segunda temporada, com cinco episodios, chegou em fevereiro deste ano, com Soraia Chaves e Pêpê Rapazote a juntarem-se ao elenco principal. Jorge López, ator que ficou conhecido por participar na série "Elite", da Netflix, substituia Álex González no papel de Nando.

"O desaparecimento de um importante carregamento de fentanilo coloca Fernando 'Nando' Barreira, agora o intermediário mais popular entre América e Europa, na pior das situações: ter que prestar contas a ambas as partes. A partir daqui, Nando tem uma missão contra-relógio, para recuperar o crédito perdido em que confiava nele, bem como para escapar à polícia que segue a pista há meses. Uma missão suicida onde conservar o prestígio e liberdade é o menos importante. O mais importante é manter-se vivo", destaca a sinopse oficial.