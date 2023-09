A OPTO, a plataforma de streaming da SIC, vai abrir um casting que procura jovens talentos, com ou sem experiência, residentes em Portugal Continental, para fazerem parte do elenco da próxima produção original, "Os Eleitos".

"Uma oportunidade única que vai por novos talentos a brilhar e fazer história ao fazerem parte da primeira produção multiplataforma, resultado de um spin-off da próxima novela da SIC 'Papel Principal'", destaca o canal em comunicado.

De acordo com a SIC, "o casting é indicado para candidatos com talentos diversificados, excecionais e apaixonados pelo mundo da representação". "Novos na indústria e ansiosos para mostrar o seu potencial, ou já com carreira consolidada enquanto ator ou atriz, esta é uma oportunidade de se destacar o talento nacional num projeto inovador que promete cativar a audiência à escala global", acrescenta o comuniado.

"Os Eleitos" é apresentada como uma série inovadora pela característica multiplataforma, estando relacionada com as personagens da próxima novela "Papel Principal".

Como Participar?

Para se candidatarem, os interessados residentes em Portugal Continental, e entre 18 e 25 anos, têm até dia 30 de setembro, podem enviar mail com a tua candidatura para castingoseleitos@sptelevisao.pt com as seguintes informações e ficheiros: foto de corpo e de rosto; indicação da idade e da altura; CV e showreel e/ou vídeo de apresentação pessoal.