"Os Irmãos Sun" é uma das grandes apostas de janeiro da Netflix. A série com Michelle Yeoh, protagonista do filme "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", já se estreou no serviço de streaming e a primeira temporada conta com oito episódios.

Na semana de estreia, a série conquistou o top diário da plataforma. Em Portugal, esta terça-feira, 9 de janeiro, a temporada ocupa o quarto lugar do ranking.

"O sangue é uma coisa de família. Quando o chefe de uma tríade taiwanesa é abatido a tiro por um assassino misterioso, o seu filho mais velho, o lendário assassino Charles Sun (Justin Chien), viaja para Los Angeles para proteger a sua mãe Eileen (Michelle Yeoh) e o seu ingénuo irmão mais novo Bruce (Sam Song Li), a quem só agora contaram a verdade sobre a família", adianta a Netflix.

Com as sociedades mais mortais de Taipé e uma nova fação em ascensão envolvidas numa guerra pelo poder, Charles, Bruce e a mãe têm de sarar as feridas causadas pela sua separação e descobrir o verdadeiro significado de irmandade e família antes que um dos seus inúmeros inimigos os mate a todos.

"Os Irmãos Sun" é uma comédia dramática familiar carregada de ação criada por Brad Falchuk e Byron Wu.