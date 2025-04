A quinta e última temporada de "Tu" ("You") estreia-se esta quinta-feira, 24 de abril, na Netflix. Os novos episódios da série vão apresentar "a nova família alargada de Joe".

"A fama, sim, demorei a habituar-me. Para seres feliz, tinhas de enterrar o antigo Joe", diz o protagonista no trailer. Na quinta e última temporada, Joe Goldberg regressa a Nova Iorque para desfrutar do seu final feliz, até a vida perfeita que vivia ser ameaça pelos fantasmas do passado e pelos seus desejos obscuros.

Além de Penn Badgley como protagonista, Griffin Matthews foi escolhido para interpretar o irmão da nova esposa de Joe, Kate, enquanto Anna Camp vai interpretar dois papéis — as irmãs gémeas de Kate.

"Acho mesmo que a série está no seu melhor em Nova Iorque", diz Penn Badgley ao Tudum, da Netflix. "Foi onde tudo começou. E é onde tudo vai acabar — faz sentido", acrescenta.

Após as revelações da quarta temporada , Joe "aceitou o seu lado mais sombrio", diz o co-showrunner Justin W. Lo. À medida que o protagonista "faz as pazes" com os seus demónios assassinos, vão surgir grandes questões nos novos episódios.

"Ele quer a vida com a Kate, com toda a riqueza e privilégio, e uma boa vida para o filho. Mas o Joe também tem vindo a reprimir os seus impulsos mais obscuros. Será isso sustentável?", questiona o co-showrunner Michael Foley. "A temporada cinco é sobre trazer o Joe de volta a casa. Ele está a reconciliar-se com aquilo que é, com a sua natureza, e a tentar perceber se merece amor — quando é ele por completo e age de acordo com os seus impulsos violentos", acrescenta.

Como parte dessa repressão, Joe tornou-se o "Tu" dos últimos episódios. "Ele é o objecto da sua narração e dos seus pensamentos", explica Penn Badgley ao Tudum. "A Kate é referida na terceira pessoa. Todas as outras pessoas também. Isso é significativo", adianta.

O conflito interior do Joe com os seus próprios impulsos é o núcleo da série. "Deveria ser bastante limitado, certo? Ele mata pessoas, e é só isso que quer fazer”, destaca o protagonista. "É um conceito difícil de reinventar, e é um testemunho da qualidade dos argumentistas [o facto de conseguirem fazê-lo]. Em todas as temporadas, fico literalmente a pensar: ‘Uau, conseguiram outra vez.’ Conseguiram encontrar um novo espaço dentro deste conceito", remata.

Veja o trailer:

Como tudo começou?

Baseada no best-seller de Caroline Kepnes, a série coloca a questão: "O que estamos dispostos a fazer por amor?".

"Quando os caminhos do brilhante gerente de uma livraria e de uma aspirante a escritora se cruzam, a resposta dele torna-se clara: tudo. Ao usar a internet e as redes sociais como ferramentas para descobrir até o mais íntimo dos detalhes da sua vida e para se aproximar dela, uma paixoneta encantadora com o seu quê de atrapalhada rapidamente se torna uma obsessão enquanto ele, de forma discreta e estratégica, remove do seu caminho todos os obstáculos… e pessoas", resume a Netflix.

"Na primeira temporada de "Tu", o coração de Joe foi tragicamente partido e o seu passado encontrou-o através da sua ex-namorada Candace (Ambyr Childers) - uma mulher determinada a dar-lhe uma lição", recorda o serviço de streaming.

"Já na segunda temporada, a última coisa que Joe esperava era conhecer uma nova mulher, mas apaixona-se novamente - por uma mulher chamada Love (Victoria Pedretti)", acrescenta ainda.