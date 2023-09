A HBO Max revelou o trailer da sétima temporada de "Rick and Morty". Os novos episódios da série de animação para adultos da Adult Swim, que segue um cientista génio sociopata que arrasta o seu neto inerentemente tímido em aventuras insanamente perigosas pelo universo, chegam no dia 16 de outubro.

Segundo o serviço de streaming, a nova temporada vai estrear-se em mais de 134 países e em 38 idiomas. "'Rick and Morty' lidera as séries de animação para adultos da HBO Max na Europa e está entre os dez títulos mais populares do serviço em geral", adianta o comunicado.

"Graças ao talento de toda a equipa da série, vamos poder desfrutar de 10 novos episódios que mais uma vez elevam o padrão da comédia e da animação. Esta temporada prova que os génios que trabalham em ‘Rick and Morty’ estão apenas a começar", frisa Michael Ouweleen, presidente da Adult Swim.

Segundo a HBO Max, Rick e Morty estão de volta e mais parecidos com eles próprios do que nunca: "É a sétima temporada e as possibilidades são infinitas: o que aconteceu com Jerry? Uma Summer malvafa? E será que algum dia eles vão voltar para a escola secundária? Talvez não. Mas vamos descobrir. Provavelmente há menos urina do que na temporada passada".

Veja o trailer: