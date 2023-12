A Netflix decidiu brindar os fãs de "Bridgerton" com uma prenda de Natal.

Nas redes sociais, o serviço de streaming revelou as primeiras imagens da terceira temporada, que se estreia na primavera de 2024 - a primeira parte chega a 16 de maio à Netflix e a segunda parte estreia-se no dia 13 de junho.

"Uma prendinha debaixo da árvore: fotos da nova temporada de 'Bridgerton'", escreveu a Netflix nas redes sociais.

Veja as imagens:

"Bridgerton" regressa para uma terceira temporada pelas mãos da Shondaland e da nova diretora de produção Jess Brownell. "Penelope Featherington (Nicola Coughlan) desistiu por fim da sua paixão de longa data por Colin Bridgerton (Luke Newton) após ter ouvido as palavras depreciativas dele acerca da sua pessoa na passada temporada. Mas continua determinada a arranjar um marido, de preferência um que lhe dê suficiente independência para continuar a sua vida dupla como Lady Whistledown, longe da mãe e das irmãs", resume a plataforma.

"Mas, por falta de confiança, as suas tentativas de casar correm espetacularmente mal. Enquanto isso, Colin regressou das férias de verão com um novo visual e uma nova confiança, mas fica desalentado ao perceber que Penelope, a única pessoa que sempre gostou dele tal como era, agora o ignora. Ansioso por recuperar a amizade dela, Colin oferece-se para a ajudar a ganhar novamente confiança para que ela consiga encontrar marido. Mas, quando as lições dele começam a surtir demasiado efeito, Colin tem de apurar se o que ele sente por Penelope é apenas amizade, ou algo mais", adianta a sinopse da terceira temporada.

Como se tudo isso não bastasse, a desavença de Penelope com Eloise (Claudia Jessie), que encontrou uma nova amiga num lugar inesperado, e a sua presença cada vez mais assinalável na alta-roda torna cada vez mais difícil a tarefa e manter secreto o seu alter-ego como Lady Whistledown.