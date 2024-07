A Filmin estreia no dia 23 de julho, em exclusivo em Portugal, a série "Prisioneiro", um thriller dinamarquês que mergulha no mundo selvagem das prisões do ponto de vista dos funcionários que lá trabalham.

A série é protagonizada pela atriz Sofie Gråbøl, conhecida pelos seus papéis em "The Killing" e "The Undoing" . A série é composta por seis episódios de 60 minutos e chega ao serviço de streaming depois de se estrear no Festival de Cannes Series.

"Todos são prisioneiros neste novo êxito da televisão dinamarquesa. Tanto os criminosos como aqueles que os guardam. De um realismo atroz, este poderoso drama prisional consegue captar os problemas da sobrelotação das prisões e da falta de recursos2, resume a Filmin.

Nos episódios, "quatro guardas prisionais são obrigados a efetuar uma investigação minuciosa na prisão para salvar os seus empregos e impedir que a hierarquia e o tráfico de droga dominem o espaço". Mas esta investigação depressa se transforma numa batalha pela sobrevivência, não só dentro da prisão, mas também fora dos seus muros.

"Quem se atreve a ir desarmado para um lugar tão hostil todos os dias?", questiona Kim Fupz Aakeson, a criadora da série e autora do romance em que se baseia. "Tudo começou quando vi que uma prisão muito conhecida estava a fechar. Abordei uma empresa de produção sobre uma série sobre este tema e disseram-me que era demasiado sombria para o público. Fiz tanta pesquisa que decidi transformá-la num romance, 'Fangeleg' (2021). Com o livro na mão, voltei à produtora e eles decidiram avançar com a série", acrescenta.