Baseado no romance gráfico de Si Spencer, "Corpos" é uma das próximas estreias da Netflix. A minissérie chega ao serviço de streaming a 19 de outubro e conta com Stephen Graham como protagonista.

"'Corpos' é um policial com um toque especial", destaca a sinopse da produção. "Quando um corpo — o mesmo corpo — é descoberto em Longharvest Lane, em Londres, nos anos de 1890, 1941, 2023 e 2053, um detetive de cada um dos períodos tem de investigar", adianta a Netflix.

À medida que se vão traçando ligações com o passar das décadas, os detetives cedo descobrem que as suas investigações estão ligadas, e que um enigmático político — Elias Mannix (Stephen Graham) — parece estar no centro de tudo. "Terá ele tido um papel no homicídio? Ou estará algo bem mais sinistro em jogo? Para resolver o mistério, os nossos quatro detetives terão de colaborar de alguma forma para deslindar uma conspiração de mais de 150 anos", resume o serviço de streaming.