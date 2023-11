Os episódios da nova temporada da série vão para o ar todas as segundas-feiras, às 21h30, na TVI.

No quarto episódio dos 'novos' "Morangos com Açúcar", que se estreia esta segunda-feira, dia 13 de novembro, na TVI, o diretor da escola, Valter Matoso (Tiago Castro) e as autoridades continuam a tentar descobrir quem revelou o vídeo de Carol (Ana Andrade).

"Miguel vê-se perante o dilema de denunciar alguém muito próximo. Um novo desaparecimento muda o curso da história e coloca Miguel e Olívia em campos opostos", adianta a sinopse do episódio.

Os 'novos' "Morangos" estrearam-se a 23 de outubro na Amazon Prime Video e na TVI.. Na plataforma de streaming. a série portuguesa lidera o top há três semanas consecutivas.