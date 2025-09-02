A série já pode ser vista no serviço de streaming.
"The Runarounds" é a mais recente estreia da Amazon Prime Video. A primeira temporada da série musical chegou esta segunda-feira, 1 de setembro, ao serviço de streaming.
A história segue um grupo de recém-licenciados que se juntam no verão, após a formatura, para formar uma banda de rock, unidos por um amor comum pela música e pelo sonho quase impossível de chegarem ao estrelato.
Ao longo de um verão inesquecível, estes jovens da Carolina do Norte (Estados Unidos) lançam-se na busca da sua grande oportunidade, e, pelo meio, vão apaixonar-se, meter-se em sarilhos e criar laços que os farão sentir como fazendo parte de uma grande família.
"'The Runarounds' procura captar a adrenalina de arriscar tudo no limiar da idade adulta, com o intuito de perseguir os grandes sonhos que nesta altura se têm", resume a Prime Video.
O elenco conta com William Lipton, Axel Ellis, Jeremy Yun, Zendé Murdock, Jesse Golliher, Lilah Pate, Maximo Salas, Kelley Pereira, Marley Aliah, Mark Wystrach, Brooklyn Decker, Hayes MacArthur e Shea Pritchard.
