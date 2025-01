"A Travessia" é a próxima grande aposta da RTP1. A série centrada na "viagem épica" de Gago Coutinho e Sacadura Cabral estreia-se brevemente no canal e o primeiro trailer foi partilhado esta terça-feira, 14 de janeiro.

"A Travessia" vai retratar "os feitos épicos dos modernos argonautas no início do século XX, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, na travessia do Atlântico Sul", resume a sinopse.

A série é protagonizada por Gonçalo Waddington e Miguel Damião. Júlia Palha, Maya Booth, Francisco Froes, Soraia Chaves, Vicente Wallenstein, Fernando Luís, Diana Costa e Silva e Adriano Luz completam o elenco.

Veja o trailer: