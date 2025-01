A família Russo está de volta ao Disney Channel. "Regresso dos Feiticeiros de Waverly Place", spin-off de "Os Feiticeiros de Waverly Place", estreia-se no canal no dia 27 de janeiro, às 18h40.

Quinze anos depois de a série original terminar, David Henrie está de volta ao papel de Justin Russo, o irmão mais velho e também o mais responsável da família, que trocou o seu passado como feiticeiro por uma vida normal como mortal em Staten Island, onde vive com a sua mulher e dois filhos.

"Tudo muda quando a sua irmã Alex Russo (Selena Gomez) lhe pede ajuda para orientar Billie (Janice LeAnn Brown), uma jovem feiticeira talentosa com um destino misterioso. Justin terá de voltar a usar os seus poderes para ensinar Billie a aperfeiçoar feitiços e a aprender sobre as leis da magia, ao mesmo tempo que tenta equilibrar a vida familiar e proteger o futuro do Mundo dos Feiticeiros", resume o Disney Channel em comunicado.

Com Selena Gomez e David Henrie como produtores executivos, ao lado de Jed Elinoff, Scott Thomas, Andy Fickman e Gary Marsh, a nova série "traz de volta a nostalgia dos personagens antigos e apresenta-nos uma nova geração de feiticeiros", destaca o canal.

O elenco conta com Janice LeAnn Brown, Alkaio Thiele, Max Matenko e Taylor Cora. Selena Gomez também regressa ao seu antigo papel para uma participação especial no episódio de estreia.

Os episódios de "Regresso dos Feiticeiros de Waverly Place" podem ser vistos de segunda a sexta-feira, às 15h15, 18h40 e 21h30.