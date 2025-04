A Disney Branded Television anunciou que a série "Regresso dos Feiticeiros de Waverly Place", spin-off de "Os Feiticeiros de Waverly Place", foi renovada para uma segunda temporada, "com mais magia, diversão e reviravoltas inesperadas".

A nova temporada começa a ser produzida no próximo mês, em Los Angeles. Em Portugal, a série é emitida no Disney Channel e estreia novos episódios da primeira temporada a partir de dia 7 de abril.

"Regresso dos Feiticeiros de Waverly Place" segue a história do irmão mais velho da família Russo, Justin (David Henrie), já adulto, que escolheu levar uma vida normal e mortal com sua família. Quando a irmã, Alex (Selena Gomez), traz Billie (Janice LeAnn Brown) a sua casa em busca de ajuda, Justin apercebe-se de que tem de tirar as suas capacidades mágicas do armário para orientar a jovem feiticeira na sua aprendizagem, ao mesmo tempo que tenta gerir as suas responsabilidades diárias e salvaguardar o futuro do Mundo dos Feiticeiros.

"Estou verdadeiramente impressionado com todo o amor que a série continua a receber e pronto para continuar a espalhar a magia Russo entre esta nova geração de fãs dos 'Feiticeiros', sem esquecer de enviar um grande abraço aos fãs que nos acompanham desde o início! Temos muitas surpresas reservadas para esta segunda temporada. Vai ser em grande, por isso fiquem atentos", destaca David Henrie, produtor executivo e ator da série.

A série conta com Selena Gomez e David Henrie como produtores executivos, ao lado de Jed Elinoff, Scott Thomas, Andy Fickman e Gary Marsh. Além de David Henrie, que regressa ao seu antigo papel de Justin Russo, o elenco conta com Janice LeAnn Brown (como Billie), Alkaio Thiele (como Roman Russo), Max Matenko (como Milo Russo), Taylor Cora (como Winter) e Mimi Gianopulos (como Giada Russo).