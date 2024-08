Com uma intensa carreira no cinema, Jeff Goldblum não era o protagonista de uma série de ficção desde 2007 (.

A Netflix repõe a ordem no "universo" com "KAOS" e oito episódios que chegam já no dia 29 e onde o excêntrico ator surge no papel de... Zeus, o rei dos deuses e governante do mundo.

"Os deuses do Olimpo são apenas uma grande família disfuncional — desconhecedores dos mortais e com o poder de lutar para os derrubar. A mudança está em marcha, com Riddy e Orfeu no centro de tudo", resume a plataforma.

A acompanhar Goldblum no Olimpo estão atores como David Thewlis (no papel de Hades), Cliff Curtis (Poseidon), Nabhaan Rizwan (Baco) ou Janet McTeer (Hera), enquanto os mortais humanos que podem vir a derrubar Zeus são interpretados por Killian Scott, Misia Butler, Leila Farzad e Aurora Perrineau.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.