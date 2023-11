“Shadow and Bone”, uma das apostas mais importantes e dispendiosas da Netflix nos últimos anos, chegou oficialmente ao fim.

A série de fantasia foi cancelada após um lançamento mediático em abril de 2021 e a rápida renovação para uma segunda temporada que chegou em março deste ano sem o mesmo impacto.

A adaptação dos livros de Leigh Bardugo destaca-se na lista de cinco séries canceladas que foi conhecida no final de quarta-feira.

"A notícia atingiu-me muito. Estou com o coração partido e profundamente desiludida, mas também estou a tentar manter aquilo por que estou realmente grata. A maioria dos autores nunca consegue ver o seu trabalho adaptado. Muitos dos que conseguem acabam por se arrepender da experiência. Sou uma das poucas afortunadas que conseguem olhar para uma adaptação com orgulho e enorme alegria”, escreveu a escritora nas redes sociais, com elogios aos argumentistas, técnicos e atores, incluindo Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young e Ben Barnes.

Só mais uma série cancelada é em imagem real: "Glamorous", uma comédia que estreou em junho sobre um aspirante a influenciador contratado por uma magnata da maquilhagem com Kim Cattrall, Miss Benny e Jade Payton.

As outras três séries canceladas são animações para adultos e também não passaram da primeira temporada.

A que tinha mais visibilidade é "Agent Elvis", que chegou em março com as vozes de Matthew McConaughey, Kaitlin Olson e Don Cheadle, onde o rei do Rock ‘n’ Roll "troca o macacão por uma mochila a jato ao juntar-se a uma agência secreta para impedir que vilões destruam o mundo".

“Farzaar”, lançada em julho de 2022, e “Captain Fall”, de julho deste ano, são as outras animações canceladas: a segunda era para ter 20 episódios divididos em duas partes, mas a Netflix parou a meio após não conseguir atrair grandes audiências.

Segundo a imprensa especializada, as plataformas e estações televisivas continuam a avaliar o impacto da greve de vários meses dos argumentistas e atores de Hollywood: esse impacto, custos e audiências pesaram nestes cancelamentos da Netflix.

O atraso provocado pelas disputas laborais originou atrasos e uma acumulação de produções que vão estar prontas só no final de 2024 e início de 2025. As séries com apenas uma temporada e que não se destacaram com grandes audiências estavam numa posição de maior vulnerabilidade por causa do intervalo de tempo até que a próxima ficasse pronta.