O regresso ao Japão feudal está oficialmente confirmado: a FX (parte da Disney) anunciou esta quarta-feira que a produção da segunda temporada de "Shōgun" arranca em janeiro de 2026, mantendo-se na cidade de Vancouver, no Canadá.

Foi ainda confirmado o regresso dos atores Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis, além de pormenores da história.

O comunicado funciona como o anúncio oficial da segunda temporada, que nunca esteve em dúvida: em maio de 2024, fora anunciado que estava na fase de desenvolvimento a continuação da produção para mais duas temporadas, que passava por juntar um grupo de argumentistas durante o verão para explorar ideias que continuassem a história para lá do livro original de James Clavell publicado em 1975.

Isto aconteceu após a minissérie original com dez episódios lançada entre fevereiro e abril de 2024, disponível em Portugal através do Disney+; se ter tornado uma das novidades mais populares e aclamadas para o pequeno ecrã do ano. A FX recorda que é o seu programa mais visto de sempre com base no número de horas globais de visualização. Quebrando os padrões com uma produção falada principalmente em japonês e elogiada pela sua autenticidade, tornou-se ainda um fenómeno cultural.

Seguiu-se uma chuva de prémios, com destaque para 18 Emmys, um número recorde e o primeiro vencedor do altamente cobiçado prémio de Melhor Série de Drama não falado em inglês.

A segunda temporada manterá os principais parceiros criativos de "Shōgun": o co-criador, produtor executivo, argumentista e 'showrunner' Justin Marks, a co-criadora, produtora executiva e argumentista Rachel Kondo, a produtora executiva Michaela Clavell (a filha do escritor) e o incontornável Hiroyuki Sanada, como o Lorde Yoshii Toranaga e ainda produtor.

Cosmo Jarvis como o marinheiro inglês John Blackthorne é o outro regresso anunciado. Com o envolvimento de muitos talentos japoneses, tanto atrás como à frente das câmaras, algo sem precedentes para uma produção americana, a primeira temporada juntava ainda no elenco Anna Sawai, Tadanobu Asano, Takehiro Hira, Tommy Bastow e Fumi Nikaido, entre outros.

A primeira temporada apresentava Yoshii Toranaga, "a lutar pela sua sobrevivência enquanto os seus inimigos no Conselho de Regentes se uniam contra ele. Quando um misterioso navio europeu era encontrado abandonado numa aldeia piscatória próxima, o seu piloto inglês, John Blackthorne, partilhou segredos estratégicos vitais com Toranaga, fazendo pender a balança do poder a seu favor para vencer uma guerra civil que definiu um século".

Com a conclusão do trabalho de prospecção dos argumentistas, a FX também divulgou um esboço da nova história, que "decorre dez anos após os eventos da primeira temporada e continua a saga, inspirada em factos históricos, destes dois homens de mundos distintos cujos destinos estão indissociavelmente ligados".

RECORDE O TRAILER OFICIAL.