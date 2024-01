"Griselda" chegou na passada quinta-feira, dia 25 de janeiro, à Netflix. Em conversa com o The Los Angeles Times sobre a nova série, Sofía Vergara confessou que o seu sotaque a impediu de interpretar alguns papéis no pequeno e grande ecrã.

"Estou sempre à procurar pelas personagens certas porque não há muito que eu possa fazer com este sotaque idiota", disse a atriz ao The Los Angeles Times, citado pela CNN. "

"Não posso interpretar uma cientista ou aparecer em ‘Lista de Schindler’. Os meus papéis são limitados", acrescentou a colombiana.

"Griselda" é inspirada na vida da astuta e ambiciona empresária colombiana Griselda Blanco, uma mãe dedicada que criou um dos mais lucrativos cartéis da história. "A mistura letal de selvajaria inesperada e encanto pessoal que caraterizavam Blanco ajudaram-na a gerir o negócio e a família na perfeição e levaram à alcunha de 'madrinha'", adianta o serviço de streaming.

