Na passada semana, Sofía Vergara visitou Madrid para promover "Griselda". A minissérie, que chega a 25 de janeiro à Netflix, apresenta a atriz no seu primeiro papel dramático e distante dos tempos de "Uma Família Muito Moderna".

Em entrevista ao El País, Vergara falou sobre os desafios da sua carreira ."Tive muito sucesso com 'Uma Família Muito Moderna'. Depois do primeiro episódio, fiquei famosa em todo o mundo, mas sou uma latina que não parece tão latina e não tenho as mesmas oportunidades que os atores norte-americanos. Não estou a reclamar, isso seria ingrato. Fiz muito mais do que sonhei, mas é mais difícil para mim encontrar papéis", frisou a atriz ao jornal espanhol.

"Da forma que estou, não posso interpretar uma cientista ou uma juíza. Então, decidi procurar uma vida para mim", explicou a colombiana, referindo-se à sua nova personagem na série da Netflix.

Na entrevista, a atriz recordou ainda que o seu irmão morreu em 1996. "Quando ouvi falar da Griselda, quis interpretá-la. Porque ela era colombiana, porque era mulher, porque vivi o drama do tráfico de drogas, porque o meu irmão Rafael fazia parte desse negócio e mataram-no em 1996. Por tudo isso, eu sabia que iria conseguir", sublinhou Sofia Vergara.

"Griselda" chega à Netflix a 25 de janeiro. A produção é inspirada na vida da astuta e ambiciona empresária colombiana Griselda Blanco, uma mãe dedicada que criou um dos mais lucrativos cartéis da história.

"A mistura letal de selvajaria inesperada e encanto pessoal que caraterizavam Blanco ajudaram-na a gerir o negócio e a família na perfeição e levaram à alcunha de 'madrinha'", adianta o serviço de streaming.

Além de protagonizar a série, Sofía Vergara assume também o papel de produtora executiva. A atriz e Luis Balaguer, produtor executivo, "desenvolveram o projeto ao longo de oito anos na Latin World Entertainment antes de o trazerem para a Netflix".

A atriz é também acompanhada pelo compatriota colombiano Andrés Baiz, que vai realizar a minissérie dramática.

O projeto é um dos mais recentes do argumentista/produtor executivo Eric Newman ao abrigo do seu acordo geral com a Netflix. Ingrid Escajeda assume as funções de diretora de produção, argumentista e produtora executiva. Doug Miro e Carlo Bernard são também produtores executivos.