No dia 21 de janeiro, a Filmin estreia "Soviet Jeans", a primeira série letã a participar no festival CanneSeries, onde ganhou o Prémio do Público e o Prémio de Melhor Ator (Kārlis Arnolds Avots).

A série passa-se na Letónia em 1979 e conta a história de um jovem fã de rock que é enviado para um hospital psiquiátrico por razões políticas e começa a produzir ilegalmente calças de ganga falsificadas com os outros pacientes.

Segundo o serviço de streaming, "Soviet Jeans" traz à tona a realidade de uma Letónia que, após a independência da União Soviética, procura reinventar-se e redefinir-se no cenário internacional. "Com um estilo visual marcante e uma narrativa emocionante, 'Soviet Jeans' mistura elementos de drama, comédia e crítica social para refletir sobre as mudanças que abalaram a sociedade nos últimos 30 anos", destaca a sinopse.

"Decidimos adotar um tom completamente diferente ao retratar este período, que tantas vezes é mostrado de uma forma dura e sombria. As pessoas também brincavam durante o comunismo: o humor era o seu principal mecanismo de sobrevivência. Continuavam a viver, a amar e a rir. A maioria teve de aprender a enganar o sistema, que foi o nosso ponto de partida", explica a argumentista Teodora Markova.