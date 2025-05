A terceira e última temporada da comédia britânica "Big Boys" vai estrear-se em exclusivo na Filmin a 27 de maio. A série é escrita e criada pelo comediante e argumentista Jack Rooke, que se baseia nas suas próprias experiências para explorar a amizade entre Jack (Dylan Llewellyn), um rapaz gay tímido e retraído que acabou de perder o pai e está na universidade, e o seu novo parceiro Danny (Jonathan Pointing), um rapaz heterossexual, viril e aparentemente muito autoconfiante.

"'Big Boys' conquistou o público e a crítica com o seu equilíbrio perfeito entre humor irreverente e momentos de profunda sensibilidade emocional. Esta despedida promete ser tão hilariante quanto comovente. Luto, identidade, saúde mental e a descoberta do amor — sempre com uma mistura desarmante de honestidade e gargalhadas", destaca o serviço de streaming em comunicado.

Na temporada final, Jack e Danny enfrentam o fim de uma era: o fim da universidade, o início da vida adulta e as inevitáveis mudanças que vêm com o crescimento. Com o mesmo tom agridoce que conquistou corações nas temporadas anteriores, Big Boys encerra o seu percurso com episódios que prometem deixar os fãs com lágrimas nos olhos — tanto de riso como de emoção.

"Para mim, 'Big Boys' é tão celebratório quanto triste e comovente. Quero que as pessoas terminem de assistir e sintam muita alegria. Acredito que o melhor remédio para a solidão é a amizade, o riso e a diversão", frisa Jack Rooke, criador e narrador da série.