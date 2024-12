Já chegou a segunda temporada de "Squid Game" - os novos episódios da série sul-coreana estrearam-se esta quinta-feira, dia 26 de dezembro, na Netflix, e com novas caras no elenco.

“Squid Game”, uma história ultraviolenta que explora temas de divisão e desigualdade, é considerada uma das obras mais significativas na solidificação do estatuto da Coreia do Sul como uma potência cultural global, ao lado do filme vencedor do Óscares "Parasitas" e o grupo pop "BTS".

A segunda temporada de "Squid Game" apresenta várias novas personagens jovens, incluindo um “especialista em criptografia” que acumulou dívidas significativas e uma pessoa trans que não pode pagar uma cirurgia de confirmação de género.

O protagonista principal, Seong Gi-hun, interpretado pela grande estrela Lee Jung-jae, regressa e junta-se novamente ao jogo.

A segunda temporada acontece três anos depois de Gi-hun vencer pela primeira vez, e ele está determinado a derrubar a organização responsável pelos violentos jogos de vida ou morte. "Três anos depois de vencer o Jogo da Lula, o jogador 456 desistiu de ir para os Estados Unidos e está de volta com um novo objetivo em mente. Gi-hun mergulha mais uma vez no misterioso desafio de sobrevivência e enfrenta outro jogo de vida ou de morte com novos participantes decididos a ganhar o prémio de 45,6 mil milhões de wons", resume a Netflix.

Veja o trailer:

A série original, lançada em 2021, foi um ponto alto para a onda “Hallyu” ou coreana – o aumento aparentemente inexorável do conteúdo sul-coreano notado pela primeira vez por muitos no Ocidente após o grande sucesso em 2012 de “Gangnam Style”, de Psy.

A primeira temporada da série foi vagamente inspirada numa tragédia da vida real na Coreia do Sul: a repressão de uma greve da Ssangyong Motor em 2009, que resultou em cerca de 30 pessoas a tirar a própria vida ou a morrer por razões relacionadas com o stress.

A série destacou algumas das pessoas marginalizadas da ferozmente competitiva Coreia do Sul, como um desertor norte-coreano e um trabalhador despedido e endividado.

SQUID GAME

A história desenrola-se enquanto competem em jogos infantis tradicionais pela oportunidade de ganhar uma fortuna inimaginável em circunstâncias um tanto misteriosas, com todos os jogadores perdedores a morrerem.

A primeira temporada ainda detém o recorde da série mais popular de todos os tempos da Netflix, com mais de 330 milhões de visualizações até segunda-feira.

Hwang Dong-hyuk, que escreveu e dirigiu ambas as temporadas da série, disse que a razão pela qual “Squid Game” teve tanto sucesso foi porque tinha “ligações” com a “sociedade em que vivemos” da vida real.

Mesmo na próxima segunda temporada, os telespectadores poderão “encontrar cenas que relacionam os conflitos, divisões e convulsões absurdas que acontecem no nosso país e à volta do mundo”. "Assistir a 'Squid Game' não parecerá algo particularmente desligado de como vemos o mundo.", observou.

"Já passaram quase três anos desde a enorme onda de sucesso da temporada 1 a nível mundial e os vários eventos incríveis que se sucederam. É com grande emoção que escrevo hoje esta carta que anuncia a estreia da temporada 2 e que me permite adiantar algumas novidades sobre a terceira e última temporada", celebrou o realizador Hwang Dong-hyuk na carta partilhada nas redes sociais.

"No dia em que começámos a filmar a segunda temporada lembro-me de ter pensado: 'Uau, mal posso acreditar que estou de volta ao mundo de 'Squid Game'". Foi quase surreal e estou curioso por saber como será para os fãs regressar ao universo de 'Squid Game', três anos mais tarde", acrescentou.

A Netflix também já confirmou terceira e última temporada de "Squid Game", com estreia prevista para 2025.