Surpresa, a série de comédia de culto francesa "Bref." está de volta!

Fenómeno do início dos anos 2010 no Canal+, a série de culto que revelou o comediante Kyan Khojandi regressa no dia 14 de fevereiro no Disney+, mudando não apenas de casa, mas também o formato para uma segunda temporada mais longa e ambiciosa.

Quase 13 anos após o final da primeira temporada, a plataforma de streaming norte-americana revelou na sexta-feira o trailer da muito aguardada sequela, que foi mantida em segredo, composta por seis episódios com 30 a 40 minutos.

“Enfim, é isto, tenho 40 anos”, começa a narração de Kyan Khojandi, de 42.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

O ator, argumentista e realizador retoma assim o seu papel de 'Je' [Eu], que contou a sua vida quotidiana como um jovem normal nos seus 'trintas' em vídeos ultrarrápidos de um a três minutos, exibidos entre 2011 e 2012, no canal codificado francês.

Além dos habituais Bérengère Krief, Alice David, Baptiste Lecaplain e Jonathan Cohen, juntaram-se ao elenco de “Bref.2” vários nomes conhecidos no país, como Laura Felpin, Doria Tillier, Jean-Paul Rouve, Alexandre Astier e Bertrand Usclat.

Também marcam presença os 'rappers' Orelsan e Gringe, heróis da série “Bloqués”, outra série de formato curto criada por Kyan Khojandi, o seu coautor Bruno Muschio e o produtor Harry Tordjman.

Desta vez, o trio privilegiou a duração mais longa, “sem nunca perder” a “narrativa ritmada” e a “identidade visual” de “Bref.”, insiste o Disney+ em comunicado.

“Voltamos com vontade de contar uma história ainda maior, recheada de pequenas histórias e de empurrar todos os limites”, enfatizam os criadores.

Este reencontro tem sido objeto de muita especulação desde que a série terminou em julho de 2012.

Na época, os criadores explicaram que queriam “evitar demasiadas temporadas”. Mas o último diálogo do protagonista, “não te preocupes, vou ao cinema”, gerou esperanças.

Os rumores circulavam desde o início do ano e intensificara-se nos últimos dias, graças a enigmáticos cartazes publicitários nas estações de metro de Paris com a palavra 're' ('regresso') escrita a branco sobre fundo preto, com o mesmo tipo de letra de “Bref.”.

Sucesso desde o seu lançamento, integrada no programa 'Grand Journal' do Canal +, a primeira temporada de 82 episódios deixou a sua marca na cultura popular, inspirando inúmeras paródias.

Esta também ficará disponível no Disney+.