Afinal, não é mais uma, mas duas temporadas que estão em produção de "The Bear".

Após começar por ser uma modesta comédia dramática ambientada num pequeno restaurante de sanduíches de Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) a tentar transformar-se num estabelecimento de nível superior, a série de culto criada por Christopher Storer tornou-se um grande fenómeno televisivo no ano passado.

Em novembro foi anunciada a renovação da aclamada série para uma terceira temporada, mas o Deadline e a Variety avançaram que foi aprovada discretamente a quarta temporada.

As câmaras começaram a trabalhar no mês passado em Chicago e as temporadas serão filmadas de seguida.

Em fevereiro, John Landgraf, chairman do canal FX, confirmara que os novos episódios da terceira temporada vão chegar no mesmo dia em junho ao serviço de streaming (Disney+ em Portugal).

Os rumores sobre uma quarta temporada de "The Bear" começaram a circular na imprensa local de Chicago na semana passada, gerando a especulação de que seria a despedida da série, tal como aconteceu com "Atlanta", outra aclamada produção do canal FX.

Mas as fontes do Deadline dizem que uma quinta temporada continua a ser uma possibilidade e uma das razões para avançar com uma rodagem consecutiva é para acomodar as agendas não só dos cada vez mais solicitados atores Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach, mas também do próprio Christopher Storer, o criador da série e argumentista de vários dos episódios.