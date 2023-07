Além dos concertos, das regravações dos álbuns e do filme, Taylor Swift quer aventurar-se no mundo da televisão.

A agenda da cantora norte-americana é intensa, mas as ideias para novos projetos parecem não abrandar. Esta terça-feira, dia 25 de julho, o The Sun avançou que Taylor Swift planeia avançar com uma série de televisão.

Segundo as fontes citadas pelo jornal, a artista reuniu-se com Alice Birch, argumentista de "Succession" (HBO Max) para debater ideias sobre a série que poderá ser inspirada na sua vida amorosa.

Em dezembro de 2022, a Searchlight Pictures, estúdio que pertence à Disney e lançou vários filmes de prestígio que ganharam Óscares, confirmou estar a trabalhar com Taylor Swift, que se vai estrear como realizadora de longas-metragens.

"A Taylor é uma artista e contadora de histórias única numa geração. É uma genuína honra e privilégio colaborar com ela quando embarca nesta emocionante e nova jornada criativa”, disseram em comunicado os presidentes da Searchlight, David Greenbaum e Matthew Greenfield.

Com 33 anos, esta será a maior aposta no cinema da vencedora de 11 Grammys, que fez pequenas participações em "Dia dos Namorados" (2010), "The Giver - O Dador de Memórias" (2014) e, mais recentemente, foi Bombalurina na pouca apreciada adaptação do musical de Andrew Lloyd Webber "Cats" (2019), e entrou este ano na comédia negra "Amesterdão", de David O. Russell.

Após dirigir vários videoclips, escreveu e realizou uma curta de 15 minutos mais ambiciosa, "All Too Well: The Short Film" (2021), com Sadie Sink e Dylan O'Brien, cuja versão "All Too Hell (10 Minute Version) (Taylor's Version)" que acompanha a canção foi premiada recentemente nos MTV VMAs.