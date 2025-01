No arranque do ano, "XO, Kitty", "O Agente da Noite" e "O Recruta" são os principais destaques da Netflix. Já a Apple TV+, em janeiro, estreia a segunda temporada de "Severance".

Para fechar o mês, "Dexter: Original Sin" chega ao Skyshowtime, no dia 30 de janeiro.

Fevereiro traz de volta uma das séries mais aguardados do ano: "The White Lotus" (temporada 3), que chega a 16 de fevereiro à Max. Ainda neste mês, a Netflix lança "Dia Zero", a primeira série protagonizada por Robert De Niro.

Em março, o destaque vai para "Daredevil: Born Again", que chega à Disney+ no dia 4. Já a Apple TV+ estreia "The Studio", série criada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez.

Em abril, o serviço de streaming da Apple estreia a segunda temporada de "Your Friends & Neighbors". No dia 22 de abril, "Andor", prequela do filme "Rogue One: Uma História de Star Wars”, regressa ao Disney+ para a segunda temporada.

No final do primeiro semestre de 2025, "Ironheart" é a grande aposta do Disney+. A série vai contar com Dominique Thorne no papel de Riri Williams, uma genial inventora que cria a armadura mais avançada desde o Homem de Ferro.

Para além das datas confirmadas, em 2025, regressam aos serviços de streaming séries como "Stranger Things", "The Last of Us", "The Summer I Turned Pretty", "Wednesday", "Squid Game", "Black Mirror", "Euphoria" ou "The Bear".

SÉRIES: ESTREIAS DE 2025

JANEIRO

American Primeval (Netflix) – 9 de janeiro

XO, Kitty (Netflix) – segunda temporada– 16 de janeiro

Severance (Apple TV+) – segunda temporada – 17 de janeiro

O Agente da Noite (Netflix) – segunda temporada – 23 de janeiro

O Recruta (Netflix) – segunda temporada – 30 de janeiro

Dexter: Original Sin (Skyshowtime) - 30 de janeiro

FEVEREIRO

Yellowjackets (Showtime) – segunda parte da quinta temporada – 14 de fevereiro

The White Lotus (Max) – terceira temporada – 16 de fevereiro

Dia Zero (Netflix) – 20 de fevereiro

MARÇO

Daredevil: Born Again (Disney+) – 4 de março

1923 (Skyshowtime) – terceira temporada – 10 de março

Dope Thief (Apple TV+) – 14 de março

A Residência (Netflix) – 20 de março

The Studio (Apple TV+) – 26 de março

ABRIL

Your Friends & Neighbors (Apple TV+) – segunda temporada – 11 de abril

Andor (Disney+) – segunda temporada – 22 de abril

JUNHO

Ironheart (Disney+) - 24 de junho

SEM DATA DE ESTREIA CONFIRMADA