Depois do apito final de "Ted Lasso", muito fãs pediram o regresso da série e s novidades sobre uma possível quarta temporada chegaram este fim de semana: segundo o The Hollywood Reporter, a Warner Bros. Television já começou a abordar alguns dos atores.

De acordo com as informações divulgadas, a equipa de produção da série já conversou com Hannah Waddingham (Rebecca Walton), Brett Goldstein (Roy Kent) e Jeremy Swift (Leslie Higgins) sobre o regresso de "Ted Lasso". Caso os atores aceitem o desafio, o próximo passo será criar novos acordos com os outros dos protagonistas, nomeadamente com Jason Sudeikis (Ted Lasso), Brendan Hunt (Coach Beard) e Juno Temple (Keeley Jones).

O regresso do elenco abre caminho para a quarta temporada, que continua dependente da aprovação do orçamento e das agendas do elenco, sublinha o site Deadline.

No início do mês, em entrevista ao Collider, Bill Lawrence, um dos criadores da série, falou sobre uma possível quarta temporada, frisando que tudo dependia de Jason Sudeikis.

"Como fãs, todos nós adoraríamos que isso acontecesse, mas toda a gente diria a mesma coisa, que é: o que Jason decidir fazer e qualquer que seja a decisão que ele tomar, todos vamos apoiar", frisou.

Na entrevista, o criador da série revelou que o ator é também o principal guionista. "Ele não só é o protagonista, mas é também o o argumentista principal e ainda é a pessoa cuja a vida tem de mudar, já que é ele que tem de se mudar para um país estrangeiro com os filhos pequenos", lembrou.

"É um grande desafio. Então, como fã, se alguém disser: 'Ah, vai acontecer de novo', vou enlouquecer. Mas como parceiro, estou disposto a apoiar qualquer decisão que ele tome", rematou Bill Lawrence.