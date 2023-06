Os criadores de "The Crown" vão homenagear Isabel II na quinta e última temporada da série da Netflix.

Segundo o The Sun, citado pelo Deadline, os produtores decidiram convidar as três atrizes que vestiram a pele da monarca - Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton - para as cenas especiais dos últimos episódios da produção do serviço de streaming.

O jornal avança ainda que Viola Prettejohn também se vai juntar ao elenco. A atriz foi escolhida para interpretar Isabel II na adolescência e deverá protagonizar cenas ocorridas antes da coração em 1953.

A sexta e última temporada de "The Crown" estreia-se esta ano, em data a anunciar.