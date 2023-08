Mais de um ano e meio depois dos primeiros episódios, regressa "The Gilded Age", a nova série criada por Julian Fellowes após o sucesso da icónica “Downton Abbey”,

Os primeiros aristocratas da América regressam para mais oito episódios , com a HBO Max a anunciar a estreia para 30 de outubro.

A segunda temporada "tem início na manhã de Páscoa de 1883, com a notícia de que a proposta de Bertha Russell para um camarote na Academia de Música foi rejeitada", avançou a plataforma em comunicado.

Ao longo dos oito episódios, continua o texto, "é possível ver Bertha a desafiar a Sra. Astor e o antigo sistema enquanto tenta, não apenas ganhar uma posição na sociedade, mas também potencialmente assumir um papel de liderança. George Russell tem a sua própria luta com um grupo crescente na sua empresa siderúrgica em Pittsburgh. Na Brook House, Marian continua a jornada para encontrar o seu caminho no mundo, dando aulas de forma secreta numa escola para raparigas, enquanto, para surpresa de todos, Ada começa um novo namoro. E claro, Agnes não está de acordo com nada. Em Brooklyn, a família Scott começa a recuperar de uma descoberta chocante e Peggy explora o seu espírito ativista através do seu trabalho com T. Thomas Fortune no NY Globe".

O vasto elenco inclui Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Ben Ahlers, Michael Cerveris, Kelley Curran e Taissa Farmiga, além de Debra Monk, Nathan Lane, Laura Benanti e e Robert Sean Leonard.