"The Last of Us" só deverá regressar à HBO Max em 2025, mas as gravações já se encontram numa fase avançada. Esta semana, edro Pascal, que co-protagoniza a série ao lado de Joel Miller, terminou as filmagens das cenas da sua personagem.

Na série inspirado no videojogo, o ator veste a pele de Joel.

Ainda de acordo com o site Comicbook, a segunda temporada da série deverá chegar ao serviço de streaming entre março e abril de 2025.

As filmagens da série inspirada no popular videojogo estão a decorrer em Vancouver, no Canadá. Nos videojogos, algumas das cenas da segunda parte da saga que segue Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsay) decorrem no noroeste do Pacífico.

De acordo com as informações partilhadas pelos produtores Craig Mazin e Neil Druckmann, a segunda temporada deverá centrar-se apenas em parte do segundo volume do jogo.

A primeira temporada da série foi filmada em julho de 2021 em Calgary, também no Canadá, com diferentes locais da região a serviram de cenário para cenas decorridas no Texas ou Missouri, por exemplo.