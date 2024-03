Foi lançado esta quinta-feira um novo trailer de "The Sympathizer", uma grande aposta da HBO Max.

A minissérie de sete episódios, lançados semanalmente às segunda-feiras a partir de 15 de abril, baseia-se no romance homónimo de Viet Thanh Nguyen, vencedor do Prémio Pulitzer.

A história é um "'thriller' de espionagem e uma sátira intercultural sobre as lutas de um espião comunista meio francês e meio vietnamita durante os dias finais da Guerra do Vietname e a sua nova vida como refugiado na década de 1970 em Los Angeles, onde descobre que os seus dias de espionagem ainda não acabaram", destaca a sinopse oficial.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.

A produção foi desenvolvida e tem como co-'showrunner', produtor executivo, argumentista e realizador dos primeiros três episódios Park Chan-wook, o aclamado cineasta coreano de títulos como "Em Nome da Vingança, "Oldboy" e, mais recentemente, "Decisão de Partir". O quarto foi dirigido por Fernando Meirelles ("Cidade de Deus", "O Fiel Jardineiro", "Dois Papas") e os últimos três por Marc Munden ("Utopia", "National Treasure").

Hoa Xuande (da série “Cowboy Bebop”) interpreta o espião dividido entre o dever e a nova vida, apoiado por Sandra Oh ("Sideways", "Anatomia de Grey", "Killing Eve").

A elevar as expectativas, Robert Downey Jr., também um dos produtores executivos com a sua esposa: o recente vencedor do Óscar de Melhor Ator Secundário por "Oppenheimer" desdobra-se em várias personagens secundárias de caráter antagónico e distinto visual, que "se destinam a representar diferentes aspetos do modo de vida americano", como um político, um agente da CIA e um realizador de cinema.