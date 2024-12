O STAR Channel estreia no dia 30 de dezembro, às 22h15, a segunda temporada de "Tracker". A série foi uma das mais vistas do ano ano em Portugal nos canais de entretenimento.

Justin Hartley, conhecido pelo seu papel como Kevin Pearson em "This Is Us", é o protagonista da série, no papel de Colter Shaw, o caçador de recompensas que viaja pelo país em busca de mistérios por resolver.

"Colter usa as suas capacidades de rastreio para ajudar os cidadãos e a polícia a resolver todo o tipo de mistérios e crimes e, até, a localizar pessoas desaparecidas, ao mesmo tempo que lida com a sua própria família desestruturada e uma infância marcada pelo trauma", destaca o canal.

No primeiro episódio da nova temporada, ao investigar o estranho desaparecimento de uma família cujo carro foi encontrado abandonado à beira da estrada numa zona remota do Arkansas, Colter faz uma descoberta chocante sobre o passado da mãe que o leva ao mundo do crime organizado. Além disso, Reenie (Fiona Rene) abre a sua nova firma de advogados e recorre à ajuda de Velma (Abby McEnany) para se instalar.

Os novos episódios serão transmitidos todas as segundas-feiras, a partir de 30 de dezembro, às 22h15.