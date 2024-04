Uma agência de atores com sede em Atlanta deixou a série "Tulsa King" após alegações de que Sylvester Stallone e um dos realizadores teriam menosprezado alguns atores secundários que estavam a trabalhar na série da Paramount +.

Segundo o site Deadline, a Rose Locke Casting foi contratada para selecionar atores com 18 ou mais anos para participarem na série. Num grupo privado do Facebook, vários elementos do elenco secundário revelaram que Sylvester Stallone e um dos realizadores disseram que os figurantes eram "feios" e que um deles era "um gordo com bengala". Segundo o TMZ, o ator também teria pedido "raparigas bonitas" no set.

Depois dos relatos, no passado domingo, a empresa confirmou que iria abandonar "Tulsa King".

Craig Zisk, realizador e produtor executivo da série, negou as acusações e frisou ao TMZ que nenhum insulto foi proferido, acrescentando que Rose Locke não estava no set de gravações durante o dia dos supostos insultos e que a diretora de casting escolheu indevidamente os figurantes.

De acordo com o realizador, os figurantes deveriam estar num bar jovem e o plano era contratar pessoas entre os 25 e os 35 anos, mas os atores escolhidos eram consideravelmente mais velhos.

De acordo com o Deadline, Zisk também defendeu Stallone, sublinhando que o ator nunca disse nada sobre a contratação de “raparigas bonitas”, acrescentando que a sua esposa, Jennifer Flavin, esteve presente nas filmagens