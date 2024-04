"Um Gentleman Em Moscovo" é uma das grandes apostas de abril da SkyShowtime. A série protagonizada por Ewan McGregor e que conta com a portuguesa Inês Pires Tavares no elenco, estreia-se a 18 de abril no serviço de streaming.

Esta semana, a plataforma revelou o trailer da primeira temporada baseada no best-seller internacional de Amor Towles.

Veja o trailer:

A série, que conta com realização de Sam Miller e Sarah O’Gorman, segue o Conde Alexander Rostov (Ewan McGregor) que, no rescaldo da Revolução Russa, percebe que o seu passado aristocrático o coloca no lado errado da história. Inês Pires Tavares, que em Portugal participou, por exemplo, em “O Clube", "Senhora do Mar" ou "Amor Amor", veste a pele de Mila Federova, uma jovem atriz que conquista a Rússia.

"Rostov fica em prisão domiciliária, no sótão do luxuoso Hotel Metropol, com a ameaça de ser executado se alguma vez sair de lá. As décadas passam e, enquanto os momentos mais tumultuosos da União Soviética se desenrolam fora do hotel, a clausura do conde leva-o a explorar e a aprofundar as suas emoções. Entretanto, constrói uma nova vida dentro das paredes a que está confinado, descobre o verdadeiro valor da amizade, da família e do amor", resume a SkyShowtime.